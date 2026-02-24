Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, par l’intermédiaire de la Direction générale de la coopération internationale, a annoncé que le gouvernement de la République populaire de Chine met à la disposition des étudiants des pays membres de l’Organisation de la coopération islamique, vingt bourses d’études pour l’année universitaire 2026/2027, au bénéfice des étudiants de licence, de master et de doctorat. Les candidatures peuvent être déposées jusqu’au 28 février prochain.

Selon le ministère, la candidature à ces bourses est soumise à un certain nombre de conditions, notamment une bonne maîtrise du chinois ou de l’anglais, l’obtention préalable d’une admission à l’un des programmes de bourses chinois, ainsi que le respect de la condition d’âge fixée pour chaque cycle d’études.

Les candidats doivent également s’inscrire pour passer le test d’évaluation des compétences académiques chinoises (CSCA) le 25 mars 2026 sur le site web httpss://csca.cn/home et obtenir un rapport de notes satisfaisant.

La bourse couvre les frais de scolarité, le logement, une allocation mensuelle, ainsi que la couverture santé pendant toute la durée des études en Chine.

Les personnes souhaitant obtenir plus d’informations sur les conditions et les procédures de candidature peuvent consulter le site officiel : www.campuschina.org.

Selon la même source, les candidats doivent envoyer leur dossier de candidature (formulaire de candidature, copies des diplômes, certificat d’aptitude en anglais ou en chinois, copie du passeport et autres documents requis) à l’adresse électronique suivante : org.oci-oic@cabinet.bo, avec copie à : org.oci-oic@atoumi.

Il est également nécessaire de fournir à la Direction générale de la coopération internationale du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique une copie du dossier de candidature par l’intermédiaire des établissements universitaires concernés.