Chargé par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens de l’étranger, Mohamed Ali Nafti, participera, à la tête d’une délégation tunisienne, à la réunion extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’Organisation de la coopération islamique (OCI).

La réunion se tiendra, lundi, 25 août courant à Djeddah, indique un communiqué du département des affaires étrangères publié, samedi.

Au menu, cite la même source, l’examen des derniers développements survenus dans la bande de Gaza et les moyens permettant de mettre fin à l’agression sioniste contre le peuple palestinien frère, conformément à un “plan d’action arabe et islamique unifié”.

En marge de sa participation aux travaux de la réunion, le chef de la diplomatie tunisienne effectuera une série d’entretiens avec ses homologues de plusieurs pays islamiques.

Les perspectives de coopération bilatérale ainsi que les questions régionales et internationales d’intérêt commun seront évoquées lors de ces entretiens, lit-on encore de même source.