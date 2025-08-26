Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a appelé, lundi, lors de la réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), tenue à Djeddah, en Arabie Saoudite, à intensifier les efforts au sein des Nations Unies, afin de contraindre l’entité occupante à mettre fin aux crimes de guerre et aux actes de génocide qu’elle commet quotidiennement contre le peuple palestinien.

Le ministre des Affaires étrangères conduit la délégation tunisienne participant à cette réunion, consacrée à l’examen des graves développements dans la bande de Gaza ainsi qu’aux moyens d’y faire face dans le cadre d’un plan d’action arabo-islamique unifié, indique un communiqué du département des AE.

Dans son allocution, le ministre a réaffirmé la position constante de la Tunisie en faveur de la lutte du peuple palestinien pour recouvrer tous ses droits légitimes et établir son État indépendant sur l’ensemble du territoire palestinien, avec pour capitale Al-Qods.

Il a souligné la nécessité d’apporter une aide humanitaire urgente et un soutien matériel indispensable à la reconstruction de la bande de Gaza, conformément au plan arabo-islamique, de manière à préserver les conditions de vie dans l’ensemble des territoires palestiniens occupés, protéger les droits historiques du peuple palestinien et renforcer sa résistance.

Par ailleurs, Nafti a condamné les déclarations du gouvernement israélien concernant ce qu’il appelle la “Grande Israël”, estimant qu’il s’agit d’une escalade dans ses politiques provocatrices et agressives à l’égard des pays arabes et une atteinte flagrante à leur souveraineté.