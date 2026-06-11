Le business tuniso belge vient de s’enrichir, ces jours ci, avec un nouveau contrat. Le gros dragueur belge DME vient de remporter un contrat de 125MDT (50 millions d’euros) pour réaliser un projet structurant lancé par l’Office de la marine marchande et des ports (OMMP), en l’occurrence, le dragage de trois zones portuaires commerciales : Sousse, Menzel‑Bourguiba/Bizerte, et Radès/La Goulette.

Plusieurs objectifs sont recherchés :

garantir le tirant d’eau nécessaire aux manœuvres des navires, afin de permettre aux ports d’accueillir les navires de grande taille dans les meilleures conditions de sécurité maritime.

améliorer l’efficacité de l’exploitation, renforcer la fluidité de la circulation des navires, réduire les temps d’attente, assurer la sécurité de la navigation dans les bassins et les chenaux maritimes, développer l’activité commerciale, contribuer à la réduction du coût de transit des marchandises, soutenir la compétitivité des ports…

Les travaux de dragage qui démarreront début juin 2026 et dureront une année, seront réalisés conformément aux normes techniques et environnementales les plus strictes. Il s’agit de limiter les éventuels impacts sur l’écosystème marin et de valoriser les matériaux enlevés en les exploitant pour créer des terre-pleins supplémentaires et des terrains destinés à l’extension des ports commerciaux.

ABS