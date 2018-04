Le conseil des directeurs exécutifs de la banque islamique de développement (BID) a approuvé, au terme des réunions de sa session tenue à Tunis, de contribuer au financement de quelques projets de développement en Tunisie avec un montant global de 184 millions de dollars américains soit environ 440 millions de dinars tunisiens.

La banque islamique contribuera au financement d’un projet de transfert de l’énergie électrique avec un montant de 150 millions de dollars.

Ce projet permettra de doubler le transfert de l’énergie électrique et de satisfaire la demande croissante des habitants et la multiplication des lignes de transfert de l’électricité avec une moyenne de 210 kms ce qui contribuera à renforcer les capacités de la société tunisienne d’électricité et du gaz et à garantir l’approvisionnement permanent des abonnés de la STEG en électricité.

En outre, la BID accordera à la Tunisie un montant de 33,6 millions de dollars pour la création de deux hôpitaux régionaux à Thala (gouvernorat de Kasserine) et à Dahmani (gouvernorat du Kef).

Grâce à ces projets, la capacité d’accueil de chaque hôpital sera portée à 105 lits outre le renforcement des deux établissements en équipements médicaux modernes pour améliorer les prestations de soin fournies aux habitants de la région du centre ouest.

Le conseil des directeurs exécutifs de la BID, tenu sous la présidence de Bandar ben Mohamed Hajjar, président du groupe de la banque islamique de développement, a aussi approuvé l’attribution d’une subvention de 280 mille dollars pour définir les programmes et études de faisabilité relatives à l’amélioration de l’intégration économique et sociale des populations des zones frontalières ainsi qu’une subvention de 280 mille dollars pour réaliser les études nécessaires afin de déplacer l’usine de cellulose du centre de la ville de Kasserine vers un siège loin des agglomérations.