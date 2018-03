Le Centre d’orientation et de reconversion professionnelle (CORP), en partenariat avec le Centre tuniso-allemand d’information pour l’emploi, la migration et la réintégration, a organisé, jeudi 29 mars, une cérémonie de remise de certificats au profit de 72 jeunes ayant bénéficié d’une reconversion professionnelle leur permettant un placement en entreprise.

Le directeur du CORP, Youssef Fnira, a souligné que les actions de reconversion ont touché les métiers de Community Manager, Technicien en Maintenance des Systèmes Automatisés, Commercial et Développeur web.

Parmi ces 72 jeunes diplômés du supérieur, 52 ont été placés sur le marché de l’emploi.

La secrétaire d’Etat chargée de la Formation professionnelle et de l’Initiative privée, Saïda Ounissi, a indiqué que 40% des jeunes participants à ces sessions de formation décrochent un poste de travail, soulignant la nécessité de soutenir ce genre d’initiatives.

Pour sa part, le secrétaire d’Etat à la Jeunesse, Abdelkoddous Saadaoui, abondera dans le même sens en soulignant la volonté de son département à créer des espaces qui soient un trait d’union entre les jeunes, les bureaux de l’emploi et les différentes structures de l’emploi et de la formation professionnelle.

Cette cérémonie intervient un mois après la tenue de la deuxième édition du CORP Tour qui a ciblé 9 gouvernorats et touché plus de 3000 étudiants et chercheurs d’emploi.

Cette collaboration étroite et fructueuse associent la Chambre tuniso-allemande de l’industrie et du commerce (AHK Tunisie), la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ en Tunisie), le ministère des Technologies de la communication à travers le programme SMART TUNISIA et le ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi.

Depuis le lancement du CORP en 2015, pas moins de 203 candidats ont suivi une formation de reconversion professionnelle, dont 185 ont été placés en entreprises.

Le CORP œuvre via l’ensemble de ses services à outiller les chercheurs d’emploi pour l’amélioration de leur employabilité et travaille constamment à mettre en adéquation le profil du candidat avec les attentes des entreprises.

Le CORP répond à un besoin réel et prioritaire à savoir l’accompagnement des chercheurs d’emploi comme celui des entreprises pour leur permettre d’affronter plus sereinement les défis du marché de l’emploi.