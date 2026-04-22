Trois plateformes modernes de formation professionnelle ont été inaugurées, ce mercredi, au Centre sectoriel de formation en maintenance de Nabeul, au Centre de formation et d’apprentissage professionnel de Kélibia et au Centre de formation aux métiers du cuir et de la chaussure de Tazarka.

Ces plateformes comprennent notamment une plateforme de certification en réfrigération et climatisation au Centre sectoriel de formation en maintenance de Nabeul, offrant un espace de référence pour la formation et la qualification de techniciens dans un domaine en pleine évolution, marqué par l’intégration des technologies modernes et le respect des normes environnementales, notamment l’utilisation de gaz écologiques.

Cette plateforme permettra de former plus de 460 stagiaires par an, en plus de la qualification et de la certification de 100 techniciens dans le cadre de la formation continue.

Pour ce qui est de la deuxième plateforme, il s’agit d’une salle de conception et de formation assistée par ordinateur, spécialisée dans le secteur du textile et de l’habillement, au Centre de formation et d’apprentissage professionnel de Kélibia.

Cette unité permettra de former des compétences dans l’utilisation de logiciels professionnels reconnus à l’échelle internationale, renforçant ainsi la compétitivité de ce secteur clé de l’industrie tunisienne.

Environ 60 jeunes en formation initiale et 100 professionnels en formation continue en bénéficieront chaque année.

Quant à la troisième plateforme, c’est un atelier spécialisé dans l’installation et la maintenance des chauffe-eaux solaires au Centre de formation aux métiers du cuir et de la chaussure de Tazarka.

Elle s’inscrit dans le cadre du soutien à la transition énergétique et à la promotion des énergies renouvelables, contribuant à la protection de l’environnement et à la création de nouvelles opportunités d’emploi.

Dans une déclaration à l’agence TAP, en marge de l’inauguration de ces espaces, le ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Riadh Chaoued, a souligné que cette initiative s’inscrit dans le cadre de la coopération tuniso-turque visant à soutenir le système de formation professionnelle et à accompagner les mutations technologiques et économiques afin de mieux répondre aux besoins du marché du travail.

Il a, en outre, mis l’accent sur l’importance de ces projets évoquant la poursuite du travail sur de futurs projets dans des domaines prometteurs tels que la mobilité électrique, la sécurité industrielle, l’artisanat et le design numérique, afin de poursuivre la modernisation du système de formation professionnelle et de soutenir l’économie verte et numérique.

Le ministre a ajouté que les efforts se poursuivent, également, pour développer des programmes visant à améliorer l’employabilité à travers des formations complémentaires de courte durée, permettant de combler le fossé entre la formation initiale et les exigences des métiers, tout en renforçant les compétences techniques, numériques et linguistiques.

Il a aussi souligné la nécessité de mettre en place des mécanismes au service des entreprises, tels que la formation à la demande, la formation spécialisée et la formation complémentaire.

Chaoued a, par ailleurs, signalé que les efforts se poursuivent pour la création de nouveaux centres, la réhabilitation et la modernisation des structures existantes ainsi que l’acquisition et le renouvellement des équipements de formation afin de suivre les évolutions technologiques et répondre aux besoins du marché.

De son côté, l’ambassadeur de Turquie en Tunisie, Ahmet Misbah Demircan, s’est félicité pour la coopération tuniso-turque dans le domaine de la formation professionnelle faisant remarquer que 20 projets ont été réalisés depuis 2013 dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’agriculture, des infrastructures et de la culture, dont cinq en partenariat avec l’Agence tunisienne de la formation professionnelle, dans le but de soutenir les jeunes, d’améliorer leur employabilité et de contribuer à la croissance économique et sociale.