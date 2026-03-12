Les inscriptions pour la première édition de la compétition « L’apprenant entrepreneur » débuteront le lundi 16 mars 2026 et se poursuivront jusqu’au dimanche 5 avril prochain, a annoncé mercredi le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoud, lors d’une séance de travail.

Les inscriptions se font exclusivement via le lien suivant : httpss://moubader.tn, selon un communiqué publié jeudi par le ministère.

La première édition du concours « L’apprenant entrepreneur », au cours de laquelle seront sélectionnées les meilleures idées de projets en collaboration avec l’Agence allemande de coopération technique, s’adresse aux apprentis de différents niveaux inscrits pour l’année de formation 2025-2026 dans les centres de formation professionnelle relevant de l’Agence tunisienne pour la formation professionnelle qui ont exprimé leur volonté de participer au concours, soit 81 centres répartis dans différentes régions du pays.

Au cours de la première phase de sélection, les trois meilleures idées de projets seront sélectionnées au niveau de chaque centre de formation professionnelle participant, après avoir assuré l’accompagnement et l’encadrement des candidats et les avoir aidés à améliorer et à affiner leurs idées de projets. La phase régionale des demi-finales sera ensuite organisée, dans le cadre de laquelle un accompagnement personnalisé sera assuré au profit des 60 meilleurs projets sélectionnés parmi les 243 projets proposés. Lors de la finale, prévue fin juin 2026, les 20 meilleures idées de projets au niveau national seront récompensées.

Riadh Chaoud a souligné que cette initiative s’inscrit dans le cadre des orientations stratégiques de l’État visant à ancrer la culture de l’initiative et de l’autonomie et à fournir le soutien et l’accompagnement nécessaires aux jeunes porteurs d’idées novatrices et pionnières susceptibles de contribuer à soutenir l’emploi et à favoriser le développement.