Le ministre des Collectivités locales et de l’Environnement, Riadh Mouakher, a indiqué que l’objectif du gouvernement est d’augmenter le budget alloué aux municipalités d’ici les six prochaines années.

Le gouvernement compte accorder aux municipalités environ dix pour cent du budget de l’Etat aux cours des six prochaines années. Le pourcentage passera ainsi de 4 à 10 pc, a déclaré mercredi, le ministre des Collectivités locales et de l’Environnement, Riadh Mouakher.

Il s’exprimait en marge d’une conférence internationale sur “Les rapports entre l’Etat et les collectivités locales dans un système décentralisé”, organisée, mercredi et jeudi, par la présidence du gouvernement et le ministère de l’Intérieur avec l’appui de la Coopération allemande pour le développement (GIZ).

Mouakher a expliqué qu’avec le nouveau régime de gouvernance locale, les municipalités auront désormais l’occasion de renforcer leur budget à travers le développement des moyens et mécanismes de financement au niveau communal.

Il a ajouté que le fonds d’appui à la décentralisation, de péréquation et de solidarité entre les collectivités locales, financé conformément aux lois de finances annuelles par le budget de l’Etat, s’occupera également du transfert de l’argent aux municipalités en fonction de plusieurs facteurs dont notamment le taux de pauvreté, le nombre d’habitants, la surface …

Pour Mouakher, la décentralisation est une stratégie globale pour doter les collectivités locales, les municipalités et les conseils municipaux, des moyens nécessaires pour accomplir correctement leur travail.

Selon lui, l’Etat fournira, en plus des ressources déjà existantes au niveau des municipalités, les moyens financiers et humains nécessaires pour que la gouvernance locale soie efficace.

“Il faut que la décentralisation réussisse à apporter de meilleurs services au citoyen. Pour ce faire, il faut que les nouvelles municipalités élues mettent en place toute une stratégie pour assurer pleinement leur nouveau rôle”, a-t-il relevé, soulignant que les ressources humaines sont beaucoup plus importantes que les ressources financières.

Le secrétaire d’Etat aux Affaires locales et à l’Environnement, Chokri Belhassen, a, pour sa part, indiqué que le processus d’installation des 86 nouvelles municipalités est presque parachevé. “Seuls deux municipalités restent à mettre en place, une à Béja et une à Sfax en raison d’un désaccord entre les habitants sur l’emplacement du siège”, a-t-il dit.

Selon Belhassen, quelque 750 millions de dinars seront consacrés aux projets d’investissement dans ces nouvelles municipalités durant les trois prochaines années.