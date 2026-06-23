La municipalité de Raoued franchit un cap. Elle a remis, lundi, l’autorisation administrative à une société privée délégataire, marquant le lancement effectif de la privatisation partielle de ses services de propreté. Objectif : renforcer la collecte des ordures ménagères et élever la qualité du service rendu aux habitants.

Équipements, matériel, ressources humaines, tout sera mobilisé pour garantir une couverture complète du territoire municipal. La municipalité l’affirme dans son communiqué : Aucune zone ne doit être laissée sans passage.

Pour tenir cette promesse, elle ouvre un canal de signalement direct. Tout citoyen constatant un déficit de couverture ou l’absence d’un camion de collecte selon le planning peut composer l’un de ces numéros : 98 105 392, 27 073 577, 95 014 114 ou 29 988 981.

La municipalité rappelle sa part de responsabilité et celle des habitants. La propreté des espaces publics est une affaire collective. Elle appelle à la coopération citoyenne, sans laquelle aucun dispositif, public ou privé, ne peut fonctionner pleinement.