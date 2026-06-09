Une convention de financement dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) a été signée, lundi, au siège de la municipalité de Gabès, entre la société « Farhat El Hicha » et la municipalité, en présence du gouverneur de la région, Radhouan Nsaïbi.

S’étalant sur trois ans, cette convention porte sur le financement de projets municipaux à hauteur de 300 000 dinars.

Une partie de cette enveloppe sera notamment consacrée à l’installation d’auvents solaires pour les commerces du marché de Jara, afin d’uniformiser les façades des boutiques.

Le gouverneur s’est félicité à cette occasion de ce partenariat fructueux, soulignant que la région aspirait à la conclusion de conventions similaires, en raison de leur impact positif sur le développement du gouvernorat de Gabès.

La signature de cette convention s’inscrit dans le cadre de l’engagement de la société en matière de responsabilité sociétale et de son ouverture sur son environnement.