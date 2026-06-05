Le projet d’équipement du nouveau siège de la municipalité de Faïedh Bennour, dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, par une centrale solaire a franchi une nouvelle étape avec l’achèvement de la réception provisoire.

La réception définitive interviendra après la levée de certaines réserves techniques relevées lors des opérations de contrôle.

Le secrétaire général de la municipalité de Faïedh Bennour, Mabrouk Badri, a indiqué à l’Agence TAP que ce projet s’inscrit dans le cadre de la coopération entre la municipalité et la Fondation Hirondelle, à travers le projet “Participation Active des Citoyennes et Citoyens Tunisiens” (PACT), mis en œuvre par l’équipe du projet en partenariat avec les différents intervenants concernés.

Il a exprimé l’espoir que cette centrale photovoltaïque contribue à réduire de manière significative les coûts de consommation d’électricité de la municipalité, avec pour objectif d’atteindre l’autonomie énergétique et de diminuer la dépendance au réseau électrique conventionnel.

La centrale devrait entrer en exploitation effective d’ici la fin du mois de juin courant ou au début du mois de juillet prochain, en coordination avec la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG), selon la même source.

Il a précisé que la municipalité de Faïedh Bennour est la première du gouvernorat de Sidi Bouzid à équiper son siège administratif d’une centrale solaire.

De son côté, l’ingénieure en énergie de l’entreprise chargée de la réalisation du projet, Zeineb Chouchane, a indiqué à la TAP que la société a assuré le suivi et l’exécution du projet d’installation d’une centrale photovoltaïque au siège de la municipalité de Faïedh Bennour, d’une puissance installée de 40,2 kilowatts et d’une production annuelle estimée à près de 64 mille kilowattheures (kWh).

Elle a précisé que cette centrale est en mesure de couvrir l’intégralité des besoins du siège de la municipalité en énergie électrique, garantissant ainsi un approvisionnement durable tout en réduisant les dépenses de fonctionnement.

Elle contribuera également à limiter les émissions polluantes et à soutenir la transition vers une économie verte fondée sur des sources d’énergie propres et renouvelables.