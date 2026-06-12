Les travaux de réalisation d’un certain nombre de projets menés par la municipalité de Siliana avancent à un rythme soutenu.

Parmi ces projets, l’aménagement de l’abattoir municipal qui comprend une station d’épuration intégrée pour filtrer les eaux dans les canaux de drainage. Le coût de ce projet, dont les travaux ont atteint un taux d’avancement de 15 % est à estimé à 3,6 millions de dinars pour le bâtiment et 1, 2 million de dinars pour la station d’épuration, a indiqué à l’Agence TAP, le secrétaire général de la municipalité de Siliana, Mekki Jebali.

Il s’agit également des travaux de revêtement de plusieurs routes, afin de rompre l’isolement de certaines régions, à l’instar de la route menant à la localité de Kherifat, dont les travaux ont progressé de 75% sur une longueur de 3 km moyennant une enveloppe de 1,2 million de dinars.

Par ailleurs, le projet de construction du bureau de l’état civil à Siliana, réalisé avec un budget de 1,6 million de dinars, sera opérationnel en juillet prochain, d’après la même source.