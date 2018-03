La Tunisie participe à un programme d’échange médiatique organisé par le Centre médiatique sino-africain de l’Association diplomatique chinoise relevant du ministère des Affaires étrangères de la Chine qui se tient de février à décembre 2018.

Y prennent part 30 journalistes de pays africains et 15 autres de l’Asie et de l’Océan pacifique.

A l’ouverture de la 5e édition du Centre médiatique sino-africain, mardi 27 mars à Pékin, en présence de représentants de plusieurs missions diplomatiques en Chine dont la Tunisie, le vice-président de l’Association diplomatique chinoise a mis en exergue “la solidité des relations sino-africaines et la diversité des champs de coopération entre les deux parties dans le cadre d’un partenariat fructueux”.

Il a, également, souligné l’importance du Forum sur la coopération sino-africaine prévu en septembre 2018 à Pékin, estimant que ce forum sera “un pas important et sérieux dans le processus de coopération entre la Chine et le continent africain”.

Le vice-président de l’association a indiqué que le Forum sera axé sur l’initiative “la Ceinture et la Route” lancée par le président chinois Xi Jinping.

“La Ceinture et la Route” (Belt and Road), appelée également la “Nouvelle route de soie” est un projet lancé à l’automne 2013 sous la présidence de Xi Jinping et se présente sous forme de priorité diplomatique pour la Chine.

De son côté, l’ambassadeur de Tunisie à Pékin, Dhia Khaled, a déclaré que la Tunisie et la Chine sont déterminées à développer davantage les relations de coopération bilatérale dans les domaines économique, commercial et de coopération technique.

S’agissant de l’initiative “la Ceinture et la Route”, l’ambassadeur a indiqué que la Tunisie a affirmé son soutien à cette initiative depuis son lancement et a fait part de la volonté de la rejoindre.

Le ministre des Affaires étrangères, Khémaies Jhinaoui, avait convenu avec son homologue chinois lors de sa visite à Pékin en juillet 2017 de poursuivre la coordination et les concertations au sujet de la signature de l’accord relatif à cette adhésion et des moyens permettant de bénéficier des projets, programmes et financements prévus dans le cadre de cette initiative, selon l’agence Xinhua.

Les relations diplomatiques entre la Tunisie et la Chine sont établies depuis 54 ans. “Les relations tuniso-chinoises connaissent une évolution constante dans tous les domaines notamment politique et économique et sont fondées sur le respect et les intérêts mutuels”, souligne le ministère des Affaires étrangères.

La Tunisie aspire à tirer profit des opportunités d’investissement chinoises et de l’expertise des entreprises chinoises en matière d’infrastructure, de développement régional et de partenariat entre les secteurs public et privé.

Notons que la Chine a contribué à la réalisation de plusieurs projets en Tunisie, notamment le Centre culturel et sportif de la jeunesse d’El Menzah VI, le Canal Medjerda au Cap-Bon et le siège des archives nationales.

D’autres projets sont également en cours de réalisation ou d’étude tels que l’hôpital de Sfax et l’académie diplomatique.

A la clôture des travaux de la 9e session de la commission mixte tuniso-chinoise tenue à Tunis en février dernier, un accord sous forme d’échange de lettres a été signé concernant le projet de l’académie diplomatique pour la formation et les études.

Un accord de coopération économique et technique concernant l’octroi d’un don du gouvernement de la République de la Chine au gouvernement tunisien a été également signé pour le financement du projet de l’académie, moyennant une enveloppe de 200 millions de yuans chinois, soit 72 millions de dinars tunisiens.