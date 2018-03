La Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) a lancé son train touristique dénommé “SNCFT voyages” pour assurer les voyages touristiques organisées. C’est ce qu’a assuré son P-dg, Anis Oueslati, lors d’une conférence de presse tenue lundi 26 mars, pour présenter les nouveaux services de la SNCFT.

Oueslati soulignera que le lancement de ce train, dont la capacité d’accueil est de 170 passagers, vise à répondre aux demandes des amateurs de la nature et du tourisme intérieur afin d’organiser des voyages d’exploration et promotionnels aux circuits culturels, écologiques et historiques dans les différentes régions du pays.

Ce service cible les agences de voyages, les associations et établissements d’enseignement (jardin d’enfants, écoles et universités) pour l’organisation de voyages touristiques.

Le train “SNCFT voyages” peut être utilisé par les associations de randonneurs dont le nombre s’élève à 200, opérantes en Tunisie afin de découvrir les régions intérieures en utilisant un moyen de transport ami de l’environnement.

Oueslati a indiqué que les frais du transport varient selon le parcours choisi par les bénéficiaires de ce service avec l’adoption du coût de “9 dinars le kilomètre”.

De son côté, la directrice générale de l’agriculture biologique, Samia Maamer, a mis l’accent sur l’importance de ce service et sa compatibilité avec la stratégie du ministère de l’Agriculture visant à développer 24 circuits de l’agriculture biologique à l’horizon 2020.

A noter que le premier voyage du train “SNCFT voyages” a été lancé, lundi 26 courant, au départ de la station Barcelone vers la destination de Medjez El Bab (gouvernorat de Béja).