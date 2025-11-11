L’entreprise publique de transport, la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) qui connaît depuis plusieurs décennies des difficultés multiformes, a tendance, ces derniers temps, à améliorer son image de marque auprès de sa clientèle en jouant la carte de la proximité. Objectifs recherchés : rapprocher les services ferroviaires des usagers, répondre à leurs besoins urgents de mobilité et favoriser l’ouverture aux différentes régions du pays.

Ainsi, au grand bonheur des usagers de ses trains, au nord comme au sud du pays, la SNCFT a annoncé ces derniers jours, (octobre 2025), la reprise de dessertes matinales abandonnées depuis plusieurs années. Les annonces les plus récentes concernent la reprise des dessertes matinales (5h du matin) entre Sousse- Tunis et le Kef –Tunis.

Il y a plus d’un mois et demi, plus exactement, le 2 septembre 2025, la SNCFT avait annoncé la reprise du transport des passagers entre le site minier Metlaoui et la ville oasienne de Tozeur.

Les projets pour 2026 sont encore plus ambitieux

Au regard de son programme pour 2026, la SNCFT ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Cofinancé à hauteur de 160 millions d’euros par la BERD et 25 millions d’euros par l’État tunisien, ce programme, qui vise à renforcer l’efficacité, la sécurité et la connectivité du réseau, comporte trois volets :

le premier consiste en la réhabilitation de la ligne Tunis – Kasserine , tronçon clé pour le fret et le transport de passagers.

, tronçon clé pour le fret et le transport de passagers. Le second volet prend en compte l’ électrification et le doublement de la ligne Moknine – Mahdia ,

, tandis que le troisième porte sur l’acquisition de cinq nouvelles rames automotrices électriques.

Les travaux d’infrastructures incluront entre autres le renouvellement des voies et un réalignement du tracé. À terme, ils devraient réduire les temps de trajet et accroître la sécurité afin d’augmenter le rythme et la fréquence des navettes et soutenir la fluidité des échanges régionaux.

Après des années de difficultés, la SNCFT multiplie les initiatives pour se rapprocher de ses clients, améliorer ses services et redynamiser le transport ferroviaire dans toutes les régions du pays.

Morale de l’histoire : l’ensemble de ces réalisations et initiatives heureuses illustrent de manière éloquente que la SNCFT commence à avoir des couleurs, à se redresser et à investir dans la réhabilitation de son réseau et l’amélioration de ses services. Est-il besoin de rappeler que l’entreprise publique a été confrontée depuis des décennies à des difficultés majeures : vétusté des infrastructures et des équipements, ainsi qu’au défaut de ponctualité du service sur certaines lignes.

Les avantages du rail demeurent multiples et d’actualité

Pour mémoire, les chemins de fer tunisiens qui comptent, à ce jour, 2.165 kilomètres de rails dont 471 kilomètres à voie normale et 1.694 kilomètres à voie métrique. Mais seuls 65 kilomètres sont électrifiés.

Malheureusement, ce leg précieux de l’ère coloniale a été dilapidé par l’effet la mauvaise gouvernance des gouvernements et régimes politiques qui se sont succédé à la tête du pays depuis son accès à l’indépendance en 1956.

Aujourd’hui, le contribuable paie très cher pour réhabiliter le ferroviaire du pays. En dépit du retard nous ne pouvons que nous féliciter de ce regain d’intérêt pour le ferroviaire. Et pour cause.

La BERD et l’État tunisien financent ensemble un programme de modernisation de plus de 185 millions d’euros pour relancer le rail.

Ce mode de transport est toujours d’actualité. Il présente une multitude d’avantages à portée de main que d’autres modes ne peuvent pas fournir.

Il s’agit, tout d’abord, d’un mode de transport rapide et fiable. Le train est jusqu’à deux fois plus rapide que le transport maritime. C’est le mode de transport à privilégier pour une expédition rapide d’une grande quantité de marchandises. D’après les experts, il est le mode de transport le plus sûr. Le transport ferroviaire enregistre cinq fois moins d’accidents par tonne transportée que par véhicule routier.

Mention spéciale pour le transport de marchandises (céréales, phosphate et autres produits…). Pour ce type de transport, le train présente un niveau de sécurité optimale.

Relier villes, zones industrielles et régions rurales : la SNCFT reste un maillon vital du transport national.

Cerise sur le gâteau, le transport ferroviaire est une solution de transport durable face aux changements climatiques. C’est, à l’évidence, l’un des modes de transport qui produit le moins d’émissions de CO 2 .

Pour toutes ces raisons, nous pensons que le gouvernement actuel serait bien inspiré de soutenir massivement et généreusement la SNCFT dans ses efforts d’investissement, de réhabilitation du réseau et d’amélioration de ses prestations et image de marque. La raison est simple. Le réseau ferroviaire tunisien constitue une composante essentielle du transport national, reliant les grandes villes, les zones industrielles et certaines régions rurales. Il mérite d’être érigé comme l’oléiculture en priorité nationale.

ABOU SARRA