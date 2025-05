Le ministre des transports, Rachid Amri et la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub ont convenu mardi d’augmenter le nombre de wagons transportant le phosphate à 230 à partir du mois de juin prochain et à 340 à partir de juillet 2025.

Selon un communiqué du ministère de l’industrie, lors d’une réunion conjointe tenue lundi à Sekhira (gouvernorat de Sfax), les deux ministres ont également convenu de réduire les délais de chargement et de déchargement à respectivement 4 et 6 heures, en collaboration avec la Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG) et le Groupe Chimique Tunisien (GCT).

Il a aussi été décidé de mettre en œuvre une proposition du ministère du Transport visant à assurer des opérations de transport nocturnes pour optimiser les délais.

En outre, les deux ministres ont fixé au lundi 12 mai 2025 la date limite pour résoudre le problème lié au curage de oued Kef Edour au niveau de la station Thalja et de former un comité de suivi, composé de représentants des ministères concernés et des trois entreprises impliquées, pour programmer les trajets hebdomadaires et assurer un suivi en temps réel du transport ferroviaire.

Le ministre du Transport a salué les efforts déployés pour améliorer la performance logistique du secteur et a souligné les avantages du transport ferroviaire en matière de coûts, de sécurité et de respect de l’environnement. Il a appelé à une mobilisation accrue pour concrétiser les objectifs fixés dans le cadre de la stratégie de modernisation du secteur ferroviaire.

De son côté, la ministre de l’Industrie a insisté sur l’importance d’une coordination efficace entre les différents acteurs du secteur pour renforcer l’extraction, la valorisation et l’exportation du phosphate, en ligne avec les orientations du gouvernement pour la période 2025-2028. Elle a également plaidé pour un soutien accru à la société TIFERT afin de surmonter ses difficultés actuelles.

Les deux ministres ont affirmé qu’ils suivront de près l’application des décisions prises et tiendront une série de réunions de suivi dans les prochains jours. La réunion s’est tenue en présence du gouverneur de Sfax, ainsi que des PDG de la SNCFT, de la CPG et du GCT, et de plusieurs cadres des ministères concernés.