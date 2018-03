Le réseau international de conseil en communication et de publicité TBWA\ Worldwide a été nommé «Réseau de l’Année» au cours de la remise des prix du «Festival Dubai Lynx de la Créativité» qui s’est tenu récemment à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

TBWA\ RAAD a quant à elle été nommée «Agence de l’Année», récoltant un nombre record de 8 Grand Prix et plusieurs autres récompenses.

C’est la première fois que TBWA\ RAAD, l’agence conseil en communication basée à Dubaï, remporte ce titre, avec des Grand Prix dans les catégories «Efficacité créative», «Direct», «Innovation», «Interactif», «Mobile», «Relations publiques», «Promo & Activation», et «Radio» pour ses clients Nissan, McDonald’s, Henkel et le Louvre Abou Dhabi. C’est aussi la première fois que TBWA\ Worldwide est nommée «Réseau de l’Année» par les Dubai Lynx, le plus important festival de créativité de la région.

A cette occasion, Troy Ruhanen, P-DG de TBWA\ Worldwide, n’a pas manqué de saluer ses équipes en disant “être extrêmement fier de nos équipes et de nos clients qui ont contribué à cette magnifique performance aux Dubai Lynx”. Puis d’ajouter: «TBWA\ RAAD est une agence au sommet de son art, mais ce que j’ai trouvé le plus satisfaisant, ce sont les messages que j’ai reçu de nos clients, qui ont célébré ces résultats tout autant que nous…”.

On retiendra que SheDrives pour Nissan Arabie saoudite et Highway Gallery sont les grands gagnants de la soirée; la première pour sa campagne qui vise à changer les attitudes et comportements dans ce pays suite à la décision de permettre aux femmes de conduire, et la seconde pour le nouveau musée du Louvre Abou Dhabi…

Mais ce n’est pas tout, puisque la campagne “Promoticon” pour McDonald’s a, elle aussi, reçu plusieurs prix, dont le Grand Prix dans la catégorie «Direct».

Réda Raad, directeur général de TBWA\ RAAD, s’est lui aussi félicité du travail bien fait de ses équipes, lesquelles “ont réussi à concevoir des campagnes innovantes et disruptives. Ces prix viennent confirmer que le travail produit par l’agence donne à nos clients un solide avantage comparatif, et que nous produisons de vraies campagnes pour de vrais clients”…

Pour ceux qui l’ignorent, TBWA est représentée en Tunisie par l’agence conseil TBWA\ Point carré.