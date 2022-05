Mohamed Bouslimani, ministre de la Communication, invite les médias nationaux à une sorte de “patriotisme“ dans le traitement des informations, surtout à la veille de grandes échéances que l’Algérie va organiser prochainement. Et ainsi «… barrer la route aux détracteurs de l’Algérie qui utilisent les médias virtuels pour lui porter atteinte », rapporte l’APS.

Et d’ajouter : « Ces médias, qui ont toujours été fidèles aux questions du pays, devront affirmer leur contribution professionnelle pour garantir le succès des grandes échéances que notre pays devrait abriter prochainement, à l’instar de la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM), du 60 anniversaire des fêtes de l’Indépendance et de la Jeunesse et du prochain Sommet arabe », à l’occasion de la signature d’un accord de partenariat entre le Haut commissariat à l’amazighité (HCA) et le Centre international de presse (CIP).

Il estime que « cette réalité et les mutations profondes que connaît l’Algérie dans un environnement régional et international perturbé traduisent l’impératif de renforcer l’action commune et la coordination des efforts, notamment dans le domaine des médias et de la communication ».

A propos de la convention signée entre le CIP et le HCA, Bouslimani soulignera que la complémentarité institutionnelle est devenue « un impératif dicté par les défis technologiques ayant créé une réalité médiatique menaçant les spécificités des pays et les éléments de sa cohésion, ce qui exige davantage de vigilance et la conjugaison des efforts en vue de la promotion du rôle des médias dans la défense des fondements de notre identité commune et notre unité nationale, notamment les langues arabe et amazigh ».

Ladite convention se veut « une procédure pratique concrétisant le rapprochement de la coordination, la concertation et la complémentarité, adoptée dans le programme d’action du ministère de la Communication en tant que nouveau jalon qui s’ajoute à l’édifice de la coopération institutionnelle, en vue de renforcer l’utilisation de la langue amazighe à travers les espaces médiatiques et les moyens de communication diversifiés », ajoute le ministre.