La création d’une société d’études et d’aménagement de la sebkha “Ben Ghayadha” d’un capital de 1,6 million de dinars et à participation publique a été annoncée jeudi 22 courant à Mahdia.

La société, dont l’Assemblée générale constitutive s’est tenue sous la présidence du ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, Mohamed Salah Arfaoui, sera chargée de choisir le bureau d’études et d’entamer l’aménagement du projet de la Sebkha “Ben Ghayadha” sur une superficie de plus de 24 hectares après l’ouverture de deux passages pour l’eau de mer.

Le ministre de l’Equipement a déclaré que la société est totalement indépendante et siégera à Mahdia, rappelant le rôle de ce projet touristique intégré dans le renforcement du développement et de l’emploi dans la région.

Le statut de la société a d’ores et déjà été publié, sur le Journal officiel de la République tunisienne (JORT), outre la nomination d’un président directeur général à sa tête.

Il a indiqué, par ailleurs, que les travaux de l’infrastructure de base en cours, à Mahdia, s’élèvent à environ 13 millions de dinars (MDT), en attendant le démarrage d’autres travaux dans les meilleurs délais.

Le nombre de chantiers sur tout le territoire de la République est de l’ordre de 5.000, réalisés moyennant une enveloppe de 8000 millions de dinars.

Arfaoui a affirmé, sur un autre plan, que le nombre de dossiers de corruption au ministère transférés vers les tribunaux ou l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC) ont dépassé les 70 dossiers, faisant remarquer que les inspections du ministère de l’équipement étudient, actuellement, 30 autres dossiers.

Il a souligné qu’en dépit de la baisse du nombre de cadres et d’agents au ministère de l’équipement et dans les administrations en relevant de 8800 une décennie auparavant à 5.000 actuellement, le nombre de projets a doublé, avançant que toutes les réalisations sont conformes aux normes.