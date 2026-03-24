Les activités de la 17e édition du Festival national des activités environnementales dans les institutions de l’enfance se poursuivent aujourd’hui, mardi, et demain, mercredi, ayant pur slogan « Un enfant sensibilisé… un enfant qui influence ».

Ce festival a débuté hier lundi à Zaghouan, à l’initiative du ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, avec la participation d’enfants représentants des institutions de l’enfance venus de toutes les gouvernorats de la République.

Il vise, selon un communiqué publié aujourd’hui par le ministère de la Famille, à sensibiliser les jeunes à l’importance de la préservation de l’environnement, à développer leur sens des responsabilités envers la nature, à leur inculquer les valeurs de la citoyenneté environnementale et du travail collectif, ainsi qu’à encourager les comportements respectueux de l’environnement dans la vie quotidienne et les initiatives et projets environnementaux aux niveaux local, régional et national afin de réduire les risques liés à la pollution, ainsi que de mettre en lumière les défis écologiques actuels et les moyens de les relever.

Dans le cadre de cet événement environnemental, une exposition des réalisations des enfants et des institutions dans le domaine de l’environnement a été organisée. Elle comprend plusieurs stands consacrés notamment aux technologies environnementales et à la sécurité numérique en lien avec l’environnement, ainsi qu’un stand dédié au Centre national de génétique et au Centre de recherche scientifique pour l’environnement, et un autre stand présentant les produits traditionnels des femmes des zones rurales, Des animations et des chœurs présentés par les jardins d’enfants, des tableaux d’expression des enfants des clubs de l’enfance, une sortie environnementale au Temple de l’Eau, une sortie scolaire de découverte dans l’une des fermes écologiques, une visite du lac Sidi Medine et la pratique d’activités sportives.

Dans le cadre des activités du festival, un concours dédié aux actions et initiatives environnementales des différents gouvernorats est organisé, ainsi qu’une soirée intitulée « Green Film » pour la projection de courts métrages sur la pollution environnementale et le changement climatique, et un colloque sur l’eau ponctué d’une table ronde avec les enfants.