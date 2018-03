La Bourse de Tunis clôture à la fin de la séance du jeudi sur une hausse de 0.57% réalisé par le Tunindex à 7 041.52 points, soit un volume d’échanges de 9.172 MTND, selon l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

Le titre CIL a animé le marché par un volume transactionnel de 5.100 MTND à 17 TND tout en faisant du surplace, a indiqué la même source.

A la hausse, le titre MPBS s’est monnayé à 3.09 TND soit une montée de 3%, suivi par ATB qui a réalisé une augmentation 2.88% à 4.64 TND. Le titre MODERN LEASING , quant à lui, s’est monnayé à 3.80 TND, enregistrant un relèvement de 2.70%.

Dans le vert, BANQUE DE L’HABITAT et TELNET HOLDING ont réalisé respectivement une progression de 2.60% et 2.40% à 21.70 TND et 8.50 TND.

A la baisse, le titre AETECH a chuté 3.33 % à 0.58 TND suivi par SOCIETE ATELIER DU MEUBLE ‘’INERIEURS’’ qui s’est monnayé à 2.73 TND, soit un déclin de 2.84%. Le titre OFFICE-PLAST, quant à lui, a réalisé une détérioration de 2.68% à 2.54 TND.

Dans le rouge, les titres LAND’OR et SOTETEL ont réalisé un amoindrissement respectif de 2.54% et 2.50% à 8.41 TND 2.72 TND, a conclu MCP .