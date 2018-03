Organisée dans plusieurs villes françaises du 13 au 16 mars 2018, la campagne d’incitation à l’investissement dans les gouvernorats du sud a donné “des résultats encourageants”, indique un rapport publié par la société de gestion du Pôle industriel et technologique de Gabès.

Parmi les résultats de cette campagne, tenue à l’initiative du Politech-Gabès en coordination avec le consulat général de Tunisie à Paris, la signature d’accords-cadres, d’accords de principe et de conventions de coopération technique entre des entreprises françaises et tunisiennes.

Il s’agit notamment de :

– Accords-cadres entre la réseau “French Tech” et les technopoles de Gabès, Gafsa, Tozeur et Médenine pour l’échange d’expertises et d’expériences en matière d’encadrement et d’accompagnement des entreprises émergentes.

– Accord sur la coopération technique entre deux entreprises privées à Gafsa et Gabès et la société française “Devarem-Lille”, spécialisée en recyclage des déchets du bâtiment et des travaux publics.

– Accord sur le participation à l’appel d’offre lancé par le programme européen “PRIMA” (partenariat pur la recherche et l’innovation dans la région méditerranéenne) avec un projet de valorisation du jus de grenade.

– Accord de principe pour la signature d’une convention de partenariat entre le “ZOOPOLE” de St Brieuc Ploufragan, technopôle dédié à la Santé Animale et à la Sécurité Alimentaire, et les technopôles de Gabès, Gafsa, Tozeur et Médenine.

Au moins une cinquantaine de projets d’investissements dans le sud tunisien ont été présentés lors de ces journées de promotion qui se sont déroulées dans les villes de Lille, Dijon, Nancy, Montpellier et Paris.