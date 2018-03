Le président de l’Instance d’accès à l’information, Imed Hazgui, a indiqué, dimanche 18 mars, que son institution a reçu plus de cinquante plaintes en un mois, et qu’elle a entamé les procédures d’investigation.

Présidant ce dimanche à Sfax une rencontre régionale sur le droit d’accès à l’information, Imed Hazgui a déclaré que les décisions de l’Instance sont contraignantes pour tous les organismes publics.

Le droit d’accès à l’information, a-t-il expliqué, porte sur une information déjà publiée par les organismes concernés relative aux services, transactions et autorisations dont ils sont en charge ainsi que sur l’obtention d’une information à la demande d’un citoyen.

L’Instance d’accès à l’information s’acquitte au mieux de son rôle de contrôle de la publication préalable de l’information par les organismes publics, a-t-il assuré.

Pour garantir ce droit, les organismes publics, la société civile et les médias doivent conjuguer leurs efforts pour promouvoir la culture de citoyenneté, renforcer la transparence et le principe de redevabilité et améliorer la qualité des prestations des organismes publics.

Imed Hazgui a appelé le gouvernement à doter l’Instance en moyens matériels, logistiques et humains pour lui permettre de relever les défis qui se posent et de s’acquitter au mieux de sa mission.