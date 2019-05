La Banque centrale de Tunisie (BCT) est prête à présenter à la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA) les données relatives aux mouvements financiers qui concernent certaines chaînes de télévision, si l’Instance d’accès à l’information lui autorise de le faire. C’est ce qu’indique l’Institut d’émission dans un communiqué publié mercredi 15 mai 2019 sur son site web.

Il y est notamment précisé que l’autorisation de l’Instance d’accès à l’information lui permettra de se protéger et de se dégager de toute responsabilité légale dans cette affaire.

La mise au point de la BCT intervient suite à des déclarations faites mardi 14 courant de Hichem Snoussi, membre de la HAICA, dans lesquelles il annonce que l’Instance a intenté un procès contre la BCT, pour avoir rejeté sa demande de divulguer les mouvements financiers de certains médias.

” Les informations à caractère financier sont des données protégées, et ce en vertu de la disposition de protection du secret professionnel “, souligne la BCT, ajoutant que la divulgation de ces informations expose la banque et ses agents aux risques de litige et de responsabilité juridique (dispositions du Code des changes et de la loi numéro 35 de l’année 2016 relative au statut de la BCT).