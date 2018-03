Le Tunindex débute la séance de jeudi dans le vert, affichant une hausse de 0,67% avec 6 871,62 points dans un volume total de 1,598 million de dinars (MD), selon l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, SFBT grimpe de 3,44% à 24 D suivie par SIMPAR et SOCIETE ATELIER DU MEUBLE INTERIEURS qui gagnent respectivement 2,97% et 2,75% à 38,71 D et 2,98 D.

A la baisse, SERVICOM chute 2,72% à 1,43 D tout comme SIPHAT et SOTETEL qui baissent respectivement de 2,63% et 2,15% 5,15 D et 2,73 D.