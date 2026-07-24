Le produit net bancaire de la Société Tunisienne de Banque (STB) s’est établi à 313,8 millions de dinars (MD), à fin juin 2026, en baisse de 10,4% par rapport à son niveau enregistré durant la même période de l’année écoulée, d’après les indicateurs d’activités, publiés vendredi, par la banque.

Cette régression est expliquée par la baisse des Produits d’exploitation bancaire de 8,8% à 663,7 millions de dinars à fin juin 2026, accompagnée de la diminution des Charges d’exploitation bancaire de 7,27%, à 349,9 MD. Pour ce qui est des charges opératoires, elles ont progressé de 7,32% et se sont établies à 178,6 MD.

A noter que le coefficient d’exploitation s’est situé à 56,92%, au terme du deuxième trimestre 2026 contre 47,5% une année auparavant.

Les données quantitatives de la STB ont fait ressortir, en outre, une progression des dépôts de la clientèle de 10,33% entre juin 2025 et juin 2026 pour s’établir à 12.973 MD, provenant de l’accroissement de Dépôts à vue de 7,42% pour s’établir à 4.623,6 MD (soit 35,64% de l’ensemble des dépôts à fin juin 2026) ; des Dépôts d’épargne de 7,61% pour atteindre 5.155,6 MD (une part de 39,74 %) ; et de Dépôts à terme de 24% à 2.810,1 MD.

S’agissant des ressources d’emprunt, elles se sont élevées à 347,4 millions de dinars à fin juin 2026, en régression de 32,24% par rapport à une année auparavant, en raison de la baisse des Emprunts obligataires et privés de 59,85% et des Ressources spéciales de 12,12%.

Quant aux crédits nets à la clientèle, ils ont régressé de 3,17% pour s’établir à 8.805,6 MD.

En ce qui concerne le portefeuille titres commercial, il a enregistré une baisse de 40,42% avec un encours de 240,7 MD, alors que le portefeuille titres d’investissement a augmenté de 20,31% pour s’établir à 5.032,9 MD, à fin juin 2026.