Le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens de Tunisie a adressé une correspondance officielle au président-directeur général de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG).

Cette démarche intervient à la suite des coupures d’électricité non annoncées enregistrées dans plusieurs régions du pays. Le Conseil a alerté sur les conséquences potentielles de ces interruptions sur le fonctionnement normal du secteur pharmaceutique.

Dans un communiqué publié mercredi, il a indiqué avoir proposé la tenue d’une réunion urgente avec les responsables de la STEG.

Cette rencontre doit permettre d’examiner des solutions immédiates afin de limiter les effets des coupures de courant. Elle doit également servir à élaborer un plan préventif pour garantir la continuité des services pharmaceutiques et éviter les risques potentiels à l’avenir.

L’Ordre des pharmaciens de Tunisie a mis en garde contre la gravité de la situation. Il a notamment souligné les répercussions possibles des coupures d’électricité sur la sécurité des médicaments et la santé publique.