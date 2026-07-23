La commission de Finances et du Budget relevant de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) a adopté, mardi, trois projets de loi, relatifs à l’approbation à des accords de garantie et de financement d’une valeur de 110 millions d’euros, au profit de la Compagnie de Phosphate Gafsa (CPG), et de 120 millions de dollars, en faveur du Groupe Chimique Tunisien (GCT).

D’après un communiqué, publié jeudi, par l’ARP, le premier accord de garantie, conclu entre la Tunisie et la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement, d’une valeur de 110 millions d’euros (l’équivalent de 369,5 millions de dinars), servira pour le financement du projet d’acquisition des équipements miniers modernes et de la mise en place d’une unité de pointe spécialisée dans le traitement des eaux usées (CAPSA), laquelle permettra de récupérer plus de 90% des eaux industrielles, pour d’autres fins, contre 60%, actuellement.

Les représentants du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, ainsi que de la CPG, ont précisé, à cette occasion, que ce projet s’inscrit dans le cadre du programme de réforme du secteur de phosphate.

Ainsi, il favorisera la modernisation des moyens de production et le renouvellement des équipements utilisés, à même d’augmenter la capacité d’extraction minière de 30%.

Ils ont souligné que la plus grande partie du financement sera consacrée à l’acquisition d’équipements et de matériels ainsi qu’à la réalisation d’unités de filtration, contribuant ainsi à l’augmentation de la production, à l’amélioration de l’efficacité opérationnelle, à la rationalisation de la consommation d’eau et à la réduction des coûts de production.

La commission a, également, adopté, à l’unanimité, deux projets de loi portant approbation de deux accords de garantie conclus entre la République tunisienne et la Société internationale islamique de financement du commerce (ITFC), au profit du Groupe Chimique Tunisien (GCT), pour un montant global estimé à 120 millions de dollars.

Les représentants du GCT ont rappelé que ce financement sera exclusivement destiné à assurer l’approvisionnement en soufre et en ammoniac, afin de garantir la continuité des activités des unités industrielles et de préserver le rythme de production des engrais.

Ils ont, en outre, ajouté que ces deux accords permettront d’assurer la régularité de l’approvisionnement en matières premières, de réduire les pressions sur la trésorerie et de créer les conditions favorables pour orienter une plus grande part des ressources vers l’investissement et le renouvellement des moyens de production.