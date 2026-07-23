Le total des revenus du travail et des recettes touristiques cumulés ont drainé plus de 9 milliards de dinars, depuis le début de l’année jusqu’à la date du 20 juillet 2026, c’est ce qui ressort des indicateurs monétaires et financiers, publiés récemment, par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

En fait, les revenus du travail ont progressés de 5,2%, passant de 4,7 milliards de dinars, à la date du 20 juillet 2025 à plus de 5 milliards de dinars, actuellement. De même, les recettes touristiques ont augmenté de 4,6%, pour frôler les 4 milliards de dinars.

Pour ce qui est des avoirs nets en devises, ils se sont stabilisés au niveau de 23 milliards de dinars, l’équivalent de 91 jours d’importation, à la date du 22 juillet 2026, contre 22,8 milliards de dinars, une année auparavant.

S’agissant des services de la dette extérieure, ils se sont élevés à 7,5 milliards de dinars, au 20 juillet 2026, contre 9 milliards de dinars, à la même date de l’année dernière.

Les données statistiques de la BCT ont fait état, en outre, d’une hausse des billets et monnaies en circulation de 16,6%, passant de 25,2 milliards de dinars, en juillet 2025, à 29,4 milliards de dinars, actuellement.