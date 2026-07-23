L’Agence de protection et d’aménagement du littoral (APAL) repousse la date limite de son appel d’offres portant sur les travaux de protection du cordon côtier contre l’érosion marine, dans la zone s’étendant de Gammarth à Carthage. Le nouveau délai étant fixé au 15 septembre 2026, contre le 21 juillet 2026 initialement retenu.

L’agence a précisé, mercredi dans un communiqué, que les dossiers de candidature seront reçus jusqu’au 15 septembre 2026 à 10h du matin.

L’ouverture des offres techniques, administratives et financières se tiendra lors d’une séance publique au siège social de l’agence, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants munis d’une procuration.

Ce report s’inscrit dans un dossier qui traîne depuis plusieurs années. Fin 2023, l’APAL avait annoncé le lancement des procédures et promis le démarrage effectif des travaux pour la mi-2024. Deux ans plus tard, le chantier n’a toujours pas débuté.

Pourtant, l’enjeu est considérable. Quelque 12 kilomètres de littoral sont menacés par l’érosion entre Gammarth et Carthage. Les travaux, programmés en deux tranches successives, sont financés par un prêt du Fonds saoudien pour le développement, à hauteur de 70 millions de Riyals saoudiens.