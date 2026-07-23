La Commission de l’industrie, du commerce, des ressources naturelles, de l’énergie et de l’environnement à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a appelé à la tenue d’une séance d’audition consacrée à la situation actuelle du secteur de l’énergie et de l’électricité en Tunisie.

La commission souhaite auditionner le ministre de l’Équipement et de l’Habitat, chargé de la gestion du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, le secrétaire d’État chargé de la Transition énergétique, ainsi que le président-directeur général de la STEG, afin d’examiner les difficultés auxquelles le secteur est confronté et d’identifier les solutions envisageables.

Dans un communiqué publié à l’issue d’une réunion tenue, hier mardi au siège de l’ARP, la commission a réaffirmé son ouverture à l’examen de l’ensemble des projets relatifs aux énergies renouvelables inscrits dans le Plan de développement et la Stratégie nationale de l’énergie, qui lui seront soumis par le département chargé de l’Énergie, y compris durant la période des vacances parlementaires.

Les députés ont, à cette occasion, évoqué l’état du réseau électrique à l’échelle nationale, marqué par des coupures de courant récurrentes et, dans certaines régions, prolongées, imputées à la forte pression exercée sur le réseau, notamment durant les périodes de pointe de la consommation.

Ils ont également souligné que ces interruptions répétées de l’alimentation électrique, conjuguées à la vague de chaleur exceptionnelle que connaît le pays, largement supérieure aux normales saisonnières, ont eu de lourdes répercussions sur les citoyens ainsi que sur les investisseurs nationaux et étrangers.