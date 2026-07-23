Le marché boursier a retrouvé des couleurs, après deux séances consécutives baissières. L’indice de référence a gagné 0,05 % à 21 050,63 points, au terme de la séance de mercredi, dans un volume bien garni de 17,2 soutenu par la réalisation d’une transaction de bloc de 5,1 millions de dinars (MD) sur le titre BIAT, a indiqué l’intermédiaire en bourse “Tunisie valeurs” dans son analyse quotidienne .

Le titre STA s’est offert la palme des hausses. L’action a signé une progression de 5,2 % à 99,890 dinars, dans un flux de 185 mille dinars.

Le titre Attijari Leasing a affiché une belle performance boursière sur la séance. L’action a affiché une embellie de 4,4 % à 50 dinars. La valeur a amassé des échanges de 5 mille dinars

Le titre Sotrapil s’est placé en lanterne rouge du Tunindex sur la séance. L’action a reculé de -4,4 % à 39,200 dinars. La valeur a été échangée à hauteur de 61 mille dinars sur la séance.

Le titre BNA Assurances n’a pas réussi à se distinguer sur la séance. L’action a reculé de -3,8 % à 5,090 dinars, dans un flux de 130 mille dinars. Le titre BIAT a chapeauté le palmarès des échanges de la séance. L’action a alimenté le marché avec des capitaux de 5,4 MD. A noter que la BIAT a affiché une baisse de -0,5 %, terminant la séance à 178,940 dinars.