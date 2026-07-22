Le Groupe allemand BHS Tabletop, leader mondial dans la fabrication d’articles de table et d’ustensiles en porcelaine professionnelle de haute qualité compte réaliser un projet en Tunisie d’une valeur d’environ 40 millions de dinars (MD), dont l’entrée en exploitation est prévue au cours de l’année 2028, a indiqué le Directeur général du groupe allemand BHS Tabletop, Jens Becker cité par le ministère tunisien de l’Industrie, de l’énergie et des mines.

Au cours de sa rencontre mardi avec le ministre de l’Équipement et de l’habitat, chargé de la gestion du ministère de l’Industrie, des mines et de l’énergie, Salah Zouari, le Directeur général a donné un aperçu sur les activités du groupe ainsi que son programme d’investissement en Tunisie, faisant savoir que ce projet devrait créer plus de 500 nouveaux emplois dans sa phase initiale, selon le ministère.

De son côté, Zouari a souligné la disposition du ministère et ses structures à apporter son soutien et à assurer la coordination nécessaires avec les administrations et organismes concernés, afin de garantir la réalisation du projet dans les meilleurs délais.

Le Groupe BHS Tabletop AG est l’une des entreprises allemandes et mondiales les plus spécialisées dans la fabrication d’articles de table en porcelaine de haute qualité. Fondé en 1814, le groupe produit annuellement plus de 20 millions de pièces commercialisées dans 140 pays.