La chanteuse libanaise Yara a retracé les grandes étapes de sa carrière lors d’un concert programmé samedi soir dans le cadre de la 60e édition du Festival international de Hammamet.

Devant un théâtre complet, l’artiste a interprété un répertoire mêlant titres romantiques, chansons rythmées et reprises tunisiennes.

Dès le premier morceau, le public a accompagné la chanteuse en reprenant les refrains en choeur. L’artiste a interprété une vingtaine de titres, dont ses succès « Ma baaref », « Twassa fey » et « Akhedni maak », ainsi que le classique « Nassam alayna el hawa » de Fairouz et le standard du patrimoine tunisien « Jari ya Hammouda » d’Ahmed Hamza.

Yara, dont la carrière a débuté au début des années 2000, s’est imposée sur la scène musicale arabe par sa maîtrise de différents dialectes et styles musicaux.

Le Festival international d’Hammamet se poursuit ce dimanche 19 juillet 2026 avec une soirée dédiée à la chorégraphie, marquée par le spectacle « Labes » du Tunisien Selim Ben Safia, réalisé en collaboration avec l’artiste conceptuelle Nadia Kaabi-Linke.