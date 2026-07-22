La vague de chaleur de l’été 2026 en Tunisie se distingue par sa durée et par l’accumulation thermique. Avec plus de 12 jours consécutifs au-dessus de 37 °C et l’absence de répit nocturne, ce phénomène empêche le refroidissement des sols et des bâtiments, mettant sous tension la santé publique et les réseaux d’eau et d’électricité.

1. Un niveau de référence climatique franchi

La Tunisie traverse l’une des séquences de chaleur continue les plus longues de son histoire climatique moderne. Alors que plus de 62 % de la surface du globe fait face à des températures anormalement élevées, l’analyse des données locales révèle une dégradation systémique : sur plusieurs régions du pays, les températures maximales n’ont pas franchi la barre des 37 °C à la baisse durant près de douze jours consécutifs.

Ce franchissement de seuil – fixé à 35 °C lors du dôme de chaleur destructeur de 2023 – témoigne de l’accélération d’une dynamique d’intensification climatique à l’échelle méditerranéenne.

2. La fin du répit nocturne et le piège du béton

La véritable rupture opérationnelle de cet été 2026 réside dans la disparition totale des fenêtres de refroidissement. Les relevés indiquent une montée thermique précoce dès 9 heures du matin avec des valeurs avoisinant les 40 °C, prolongées sans interruption par le phénomène des « nuits tropicales ». Cette continuité thermique neutralise la capacité de dégazage naturel des sols, des infrastructures de transport et des bâtiments en béton.

L’énergie emmagasinée le jour se trouve piégée la nuit, entretenant une saturation thermique permanente au cœur des bassins de vie et des zones urbaines.

3. Tension systémique sur la santé et les réseaux

Ce phénomène d’accumulation engendre un stress physiologique extrême chez les populations vulnérables – enfants, seniors et travailleurs exposés – tout en sollicitant à l’extrême l’appareil de production national.

Les réseaux de distribution d’eau potable et le réseau électrique subissent une charge en continu, réduisant à néant les marges de manœuvre techniques habituelles. L’été 2026 ne s’impose plus seulement comme un record météorologique, mais comme un test de résistance structurel pour le modèle économique et sanitaire tunisien.