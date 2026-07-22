Selon le traditionnel rapport annuel de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) sur l’investissement dans le monde, la Tunisie a attiré, en 2025, 1,2Milliard de dollars –MDUSD), soit une augmentation de 35% par rapport aux années précédentes, soit une moyenne annuelle de 700 millions de dollars depuis 2020.

Comparé avec les flux d’IDE mobilisés par les destinations concurrentes en Afrique du nord, ce montant paraît fort maigre. D’après le même rapport qui a été publié, le 7 juillet 2026, en Afrique du Nord, l’Égypte demeure de loin la première destination des IDE avec 15,5 Mds USD de flux entrants en 2025 (-67% par rapport au niveau exceptionnel de 2024). A l’origine de cette performance égyptien, les flux d’investissements générés par le mégaprojet touristique et urbain d’Alam El-Roum développé par Qatar Diar.

L’Egypte est suivie par le Maroc avec 3,3 Mds USD (+91%) et l’Algérie avec (1,5 Md USD ; +18,1%). Viennent ensuite la Tunisie (1,2 Md USD ; +35,3%) et la Libye (828 M USD ; +18,8%).

Conséquence : la Tunisie est classée à la 4ème place en matière d’attraction d’ide dans la zone d’Afrique du nord.

Deux autres éléments d’information sont révélés par le rapport sur la zone d’Afrique du nord. Le premier concerne les flux d’IDE sortants. Ces derniers restent limités dans l’ensemble de la région, estime le rapport.

Ils sont estimés à 37 Millions de dollars (M USD) en Tunisie (-28,8% sur un an). S’agissant du stock d’IDE, ce dernier atteindrait 44,4 Mds USD en Tunisie (+8,8% sur un an).

Le deuxième a trait aux À l’inverse, les investissements détenus à l’étranger demeurent modestes pour la Tunisie, avec un stock de 794 M US (+9,2%).

ABS