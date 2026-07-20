L’été 2026 restera comme celui des records. Des températures extrêmes frappent simultanément l’Europe, l’Afrique du Nord et le bassin méditerranéen. Les climatologues parlent désormais d’une nouvelle normalité. Les économistes, eux, observent une réalité plus préoccupante : chaque degré supplémentaire accroît le coût de l’inaction.

En Tunisie, les coupures d’électricité, les difficultés de certaines filières agricoles et les débats sur l’innovation scientifique ne relèvent plus de problématiques isolées. Elles racontent une même histoire : celle d’un pays confronté à un changement d’époque où la résilience économique dépendra autant des infrastructures que de la qualité de sa gouvernance.

Le pouls de la Tunisie : cinq signaux d’une économie sous tension

Les délestages électriques intervenus en juillet illustrent avec brutalité les conséquences économiques d’infrastructures arrivées à saturation. Derrière les mégawatts manquants se cachent des chaînes de production interrompues, des exportations retardées, des PME fragilisées et une compétitivité qui s’érode. Dans une économie mondialisée, la continuité énergétique devient un avantage concurrentiel aussi stratégique que le coût du travail.

Pourtant, cette crise ne se limite pas à l’énergie.

L’appel à faire des mathématiques une priorité nationale rappelle que la véritable richesse des nations se mesure désormais à leur capacité d’innover. Intelligence artificielle, cybersécurité, industrie numérique ou technologies climatiques reposent toutes sur un capital humain hautement qualifié. La Tunisie dispose déjà d’une base scientifique solide ; le défi consiste désormais à transformer cette excellence académique en croissance économique.

Les trois enquêtes consacrées à la viticulture prolongent ce constat. Elles révèlent un paradoxe tunisien bien connu : des savoir-faire reconnus, des marchés à conquérir, mais un environnement réglementaire et administratif qui freine l’investissement. Fiscalité peu lisible, pénurie de plants, lenteur des réformes et cadre juridique dépassé limitent une filière capable de créer des emplois, des devises et une véritable image de marque à l’international.

Pris ensemble, ces cinq sujets dessinent une même équation : la Tunisie ne manque ni de talents, ni de ressources, ni d’opportunités. Elle manque surtout de vitesse d’exécution.

L’onde de choc internationale : quand la chaleur devient un indicateur économique

Cette semaine, les vagues de chaleur qui frappent simultanément l’Europe et l’Afrique rappellent que le changement climatique n’est plus seulement un enjeu environnemental ; il est devenu un déterminant majeur de la croissance mondiale.

Les températures records réduisent la productivité des travailleurs, augmentent la consommation électrique, perturbent les chaînes logistiques, fragilisent les récoltes agricoles et alourdissent les dépenses publiques. Les entreprises européennes réévaluent désormais leurs investissements selon leur exposition aux risques climatiques autant qu’à la fiscalité ou au coût de l’énergie.

La Tunisie vit déjà cette réalité.

Les coupures d’électricité illustrent les tensions provoquées par des pics de consommation estivaux. Les secteurs agricoles, notamment la viticulture, subissent également les effets d’un climat plus instable alors même qu’ils affrontent des contraintes réglementaires persistantes.

Le climat agit ainsi comme un révélateur. Il accélère les conséquences de réformes retardées depuis plusieurs années.

Résilience et prospective : transformer les vulnérabilités en avantages compétitifs

Toutes les économies méditerranéennes sont confrontées aux mêmes défis. La différence se fera sur la capacité à agir rapidement.

Le Maroc poursuit une stratégie ambitieuse de diversification énergétique et d’investissements industriels. L’Algérie mobilise ses revenus énergétiques pour moderniser progressivement ses infrastructures tout en accélérant certains projets d’énergies renouvelables.

La Tunisie dispose d’autres atouts.

Sa proximité avec l’Europe, son capital humain, son tissu entrepreneurial, son potentiel solaire, sa recherche scientifique et son expertise industrielle constituent une base solide pour construire une économie plus résiliente.

Mais cette transition suppose plusieurs ruptures :

accélérer la modernisation du système énergétique ;

simplifier l’environnement réglementaire des entreprises ;

investir davantage dans les compétences scientifiques et numériques ;

accompagner les filières exportatrices à forte valeur ajoutée ;

intégrer pleinement l’adaptation climatique dans la stratégie économique nationale.

Le climat ne représente pas uniquement un coût. Il peut devenir un puissant accélérateur de transformation pour les économies capables d’anticiper.

Le verdict

Les épisodes de chaleur extrême de l’été 2026 délivrent une leçon simple : le changement climatique ne crée pas les fragilités économiques, il les révèle.

Les cinq sujets abordés cette semaine convergent vers une même évidence. L’énergie, la recherche, l’agriculture, l’innovation et la compétitivité ne peuvent plus être traitées séparément. Elles constituent désormais les différentes facettes d’une même politique économique.

La Tunisie possède encore un avantage considérable : celui de pouvoir réformer avant que les coûts de l’inaction ne deviennent irréversibles.

Dans un monde où chaque canicule se traduit désormais en pertes de PIB, en inflation et en risques industriels, la véritable urgence n’est plus seulement climatique.

Elle est économique.