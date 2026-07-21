Selon une étude de Microsoft basée sur les usages de Copilot, l’intelligence artificielle impacte principalement 40 métiers cognitifs. Les professions les plus exposées regroupent la traduction, le journalisme, l’enseignement, le développement web, le conseil financier et la data science, où l’IA automatise la rédaction, la recherche d’information et le traitement de données.

Une récente étude de la multinationale américaine Microsoft a analysé les métiers qui seront les plus impactés par l’utilisation de l’intelligence artificielle.

L’étude, qui présente le désavantage d’occulter les risques qui menacent certaines activités, a établi une liste des 40 métiers qui seront les plus impactés.

Voici la liste de ces 40 métiers :

interprète,

traducteur,

historien,

agent de bord,

représentant commercial de services,

écrivain,

auteur,

agent de service client,

programmeur d’outils à commande numérique,

agent d’opérateur téléphonique,

agent de billetterie et de voyage,

animateur radio,

commis de courtage,

formateur en gestion agricole et domestique,

télévendeur,

concierge,

politologue,

analyste de presse,

reporter,

journaliste,

mathématicien,

rédacteur technique,

correcteur,

hôte,

hôtesse,

éditeur,

enseignant en gestion et en commerce dans l’enseignement secondaire,

spécialiste des relations publiques,

animateur commercial,

commercial en publicité,

chargé de comptes bancaires de nouveaux clients,

assistant en statistiques,

employé de location,

data scientist,

conseiller en finances personnelles,

archiviste,

enseignant en économie dans l’enseignement secondaire,

développeur web,

analyste en management,

géographe,

mannequin,

chargé d’études marketing,

opérateur de centre d’appels d’urgence,

standardiste,

enseignant en science de l’information.

ABS