Le volume des exportations de l’huile d’olive conditionnée a enregistré une hausse de 57 %, au cours du premier semestre de l’année 2026 par rapport à la même période de l’année 2025, atteignant environ 41 000 tonnes, selon des données publiées à l’occasion de la 36ᵉ réunion du Conseil tunisien de l’huile d’olive conditionnée tenue lundi, sous la présidence du ministre de l’Équipement et de l’habitat, chargé de la gestion du ministère de l’Industrie, des mines et de l’énergie, Salah Zouari.

Les recettes d’exportation ont progressé de 42 % pour s’établir à environ 666 millions de dinars (MD), ce qui reflète la dynamique accrue du secteur. Cette hausse est accompagnée d’une augmentation du nombre d’entreprises exportatrices, reflétant la compétitivité du secteur à l’échelle internationale, a indiqué le ministère de l’Industrie, des mines et de l’énergie dans un communiqué publié à cette occasion.

Les destinations d’exportation ont également, enregistré une évolution au cours du premier semestre de cette année, atteignant 62 destinations, avec l’ouverture sur de nouveaux marchés, tels que la Jordanie, le Brésil, la Chine et la Russie, outre les marchés traditionnels de l’huile d’olive conditionnée comme le Canada, les États-Unis, les pays di Golfe arabe, la France et la Belgique.

Par ailleurs, les membres du Conseil ont approuvé les programmes publicitaires et promotionnels des entreprises au titre de 2026, ainsi que le programme publicitaire et promotionnel d’intérêt général pour l’année 2027. Ce programme promotionnel et publicitaire vise à renforcer l’image de l’huile d’olive tunisienne en tant que produit de haute qualité, et à renforcer son rayonnement sur les marchés internationaux. Il s’agit également, de diversifier les marchés extérieurs et d’élargir la base de consommateurs tout en s’adaptant aux nouvelles mutations et exigences des marchés ciblés.

Des actions promotionnelles de l’entreprise au consommateur (BtoC) ont été également introduites afin de cibler directement le consommateur final, à travers des campagnes publicitaires et le marketing numérique.

Les opérations promotionnelles d’intérêt général constituent un outil stratégique pour consolider la position de l’huile d’olive tunisienne sur les marchés mondiaux et garantir une croissance durable des exportations d’huile d’olive conditionnée.

La réunion a permis également de valider les résultats du Concours national pour l’obtention du Prix national de la meilleure huile d’olive conditionnée pour la saison 2025/2026, organisé par le Centre technique de l’agro-alimentaire (CTAA).

L’accent a été mis, au cours de cette réunion, sur l’importance du travail conjoint entre les secteurs public et privé pour mieux valoriser l’huile d’olive conditionnée, en fixant des objectifs qualitatifs et quantitatifs pour les prochaines saisons, afin de renforcer la position de la Tunisie en tant qu’acteur majeur sur le marché mondial.