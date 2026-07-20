La Direction générale des impôts (DGI) a rappelé que demain, lundi 20 juillet 2026, est le dernier délai de dépôt de la déclaration mensuelle pour les personnes morales adhérentes au système de la télé-déclaration et du télépaiement.

La DGI a souligné l’importance de respecter cette date afin d’éviter les conséquences juridiques et financières issues de retard dans le dépôt des déclarations fiscales, selon un communiqué publié, dans le calendrier des échéances fiscales du mois de juillet 2026

Elle a également précisé que la date mentionnée correspond au dernier jour du délai légal et non au seul jour pour le dépôt de la déclaration, appelant les contribuables à effectuer leurs procédures avant l’expiration du délai, afin d’éviter de surcharger le système informatique et d’éviter l’encombrement pendant les derniers jours.

La DGI a précisé que si la date limite de dépôt d’une déclaration fiscale coïncide avec un jour férié ou un dimanche, il est possible de déposer la déclaration le premier jour ouvrable suivant, sans pénalité de retard.