L’Office national de l’artisanat (ONA) a ouvert les candidatures pour participer à l’espace des nouveaux promoteurs, qui sera aménagé dans le cadre de la 43e édition du Salon de l’innovation dans l’artisanat, prévue en 2027 au Palais des expositions du Kram.

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 16 octobre prochain, la participation étant gratuite pour les candidats remplissant les conditions requises.

Dans un communiqué publié à cet effet, l’ONA indique que cette initiative s’inscrit dans le cadre de son appui à l’initiative privée dans le secteur de l’artisanat et du renforcement des dispositifs d’accompagnement et d’encadrement des nouveaux promoteurs, afin de stimuler l’investissement, de favoriser la création d’emplois et d’accroître la contribution du secteur au développement économique.

L’ONA mettra gratuitement à la disposition des nouveaux promoteurs un espace d’exposition ouvert aux différentes spécialités de l’artisanat et aux candidats issus de l’ensemble des gouvernorats du pays.

Les candidats doivent être titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur, d’un diplôme de la formation professionnelle ou d’un certificat d’aptitude professionnelle dans une spécialité artisanale, exercer à titre principal l’activité concernée par la candidature et être inscrits au Registre national des entreprises pour cette même activité.

L’ancienneté dans l’exercice de l’activité artisanale ne doit pas excéder trois ans à la date de clôture des candidatures, tandis que le nombre de participations à l’Espace des nouveaux promoteurs ne peut dépasser deux, y compris celle de l’édition 2027.

Les candidats exerçant dans les domaines de la distillation des plantes et des fleurs, de la fabrication de parfums ou de la production de produits alimentaires traditionnels sont, par ailleurs, tenus de fournir les certificats et analyses attestant de la conformité sanitaire des produits exposés, conformément à la réglementation en vigueur.

L’Office invite les personnes intéressées à déposer leurs dossiers auprès du bureau d’ordre de la délégation régionale territorialement compétent.