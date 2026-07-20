La station touristique de Nabeul-Hammamet a accueilli 413 mille visiteurs depuis le début de l’année et jusqu’au 10 juillet courant, soit une progression de 10% par rapport à la même période de 2025, tandis que le nombre des nuitées a atteint 1,6 million, en hausse de 2,5%.

Le commissaire régional au tourisme à Nabeul, Wahid Ben Faraj, a indiqué, samedi, à la TAP, que la destination a enregistré, entre le 1er et le 10 juillet, 46 mille arrivées, en hausse de 12% en glissement annuel.

Il a précisé que la station touristique avait accueilli, entre le début du mois de juin et le 10 juillet, 122 mille visiteurs, soit une progression de 9,5% par rapport à pareille période de l’année dernière, générant 512 mille nuitées.

“Ces indicateurs positifs, enregistrés dès le début de la haute saison, laissent présager une saison touristique prometteuse et exceptionnelle”, a estimé le responsable régional.

Il a également fait état du retour en force des marchés traditionnels, notamment les marchés français et britannique, qui ont affiché une progression de 40% par rapport à la saison écoulée, ainsi que des marchés italien, polonais et allemand, soulignant que le marché intérieur demeure le premier pourvoyeur de touristes.