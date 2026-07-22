Le président-directeur général de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG), Fayçal Trifa, remet en lumière un dispositif fondamental mais trop souvent méconnu des usagers : la compensation financière des équipements électroménagers détériorés par des coupures de courant ou des fluctuations de tension. Dans un contexte énergétique sous tension, l’opérateur national réaffirme son engagement, tout en fixant un cadre procédural strict pour enrayer la bureaucratie et éviter les fraudes.

1. Un principe d’indemnisation sous conditions strictes

Si la responsabilité de la STEG est clairement établie en cas de dommage causé par des instabilités du réseau, le droit à réparation ne s’obtient pas sur simple déclaration. Fayçal Trifa rappelle que l’attribution des compensations repose sur un dossier administratif rigoureux. Le citoyen lésé doit impérativement fournir des preuves tangibles établissant la réalité et l’ampleur du préjudice : facture d’achat de l’appareil endommagé ou devis/facture détaillés émanant d’un technicien ou d’un atelier de réparation agréé. Ce document technique doit préciser la nature exacte de la panne et le montant requis pour la remise en état.

2. L’urgence du dépôt : éviter les goulots d’étranglement

Le facteur temps constitue la clef de voûte de la démarche. La direction de la STEG exhorte les sinistrés à déposer leur demande sans délai auprès des directions régionales compétentes. En effet, un retard de plusieurs mois entrave la réalisation des expertises contradictoires, complexifie l’analyse causale des équipes techniques et ralentit inévitablement l’ensemble du processus d’instruction. Plus la déclaration est rapide, plus la corrélation entre l’incident réseau et la panne matérielle est aisée à établir.

3. Circuit de validation : le partenariat avec les assureurs

L’instruction des demandes ne s’effectue pas en vase clos. Le PDG de la STEG a précisé lors d’une récente intervention radiophonique que le traitement des dossiers est mené conjointement avec les compagnies d’assurance partenaires. Ce double contrôle technique et financier, s’il garantit la légitimité des versements, impose un délai incompressible pour l’accomplissement des formalités administratives avant le décaissement effectif des indemnités.

4. Vétusté du parc ménager : un facteur d’interdépendance technique

Au-delà de la gestion administrative des litiges, la STEG pointe du doigt la fragilité intrinsèque du parc d’équipements domestiques. Les appareils électroménagers anciens sont particulièrement vulnérables aux surtensions et micro-coupures, faute d’embarquer les modules électroniques modernes de sécurité et de régulation. L’entreprise sensibilise ainsi à la nécessité de moderniser les installations ou d’adopter des systèmes de protection intermédiaire.