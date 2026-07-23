En 1895, un immigré Français en Tunisie, René Lavau, fondait une entreprise de commerce de vins qui prit, après sa mort, le nom de Héritiers René Lavau.

Ses descendants devenaient les plus importants producteurs et négociants en vins Tunisiens. Ils complétèrent leurs activités par l’embouteillage, créant la célèbre marque Koudiat. Après le décès de René Lavau, l’entreprise est rebaptisée « Héritiers René Lavau » et continue de prospérer sous la direction de ses descendants. En 1985, ils ont cédé leur société à un groupe d’entrepreneurs, la SICOB, qui ont mis un point d’honneur à perpétuer une tradition aujourd’hui centenaire.

Le domaine a joué un rôle central dans le développement de la viticulture en Tunisie. Il se positionne aujourd’hui parmi les principaux producteurs et négociants de vins du pays.

SICOB a modernisé les installations tout en préservant les méthodes traditionnelles de vinification. Aujourd’hui, Les Celliers de Montfleury produisent une gamme variée de vins, tranquilles et effervescents, et commercialisent des étiquettes prestigieuses telles que Koudiat, La Vieille Cave et El Kahena.

Le domaine bénéficie de terroirs historiques et d’un microclimat unique, idéaux pour la production de vins de grande qualité. Les vins des Celliers de Montfleury sont élaborés à partir de cépages tels que le Cinsault, le Carignan, la Syrah et le chardonnay qui sont des cépages dotés de caractéristiques différentes : le Cinsault apporte légèreté et fruité, le Carignan apporte acidité et épices, la Syrah offre structure et arômes épicés (poivre), et le chardonnay est un cépage blanc utilisé pour les vins blancs, offrant richesse et arômes complexes.

Ces vins sont réputés pour leur raffinement et leur distinction.

A.B.A