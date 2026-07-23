La STEG autorise les clients résidentiels équipés de panneaux photovoltaïques à installer des batteries de stockage et des onduleurs hybrides. Cette mesure vise à garantir la continuité de l’alimentation électrique lors des coupures du réseau national tout en respectant un guide technique de sécurité strict.

Un pivot stratégique sous contrainte climatique

Face à des étés marqués par des vagues de chaleur extrêmes et une demande électrique record, le modèle centralisé traditionnel montre ses limites. La Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) vient de franchir une étape clé en autorisant officiellement les ménages à coupler leurs installations photovoltaïques à des batteries de stockage via des onduleurs hybrides.

Loin d’être un simple ajustement réglementaire, cette décision marque une reconnaissance implicite du rôle crucial du consommateur dans la stabilité du réseau national. En décentralisant une partie du stockage, l’opérateur public cherche à amortir les pics de consommation qui fragilisent les infrastructures chaque été.

Continuité de service et délestage maîtrisé

Pour le grand public, l’atout majeur réside dans la résilience énergétique. Jusqu’ici, en cas de coupure ou d’ajustement de charge opéré par la STEG, les installations photovoltaïques classiques sans stockage s’éteignaient automatiquement par sécurité.

Grâce aux systèmes hybrides, les foyers équipés pourront désormais basculer sur leur réserve d’énergie en cas de panne temporaire. Cette autonomie accrue permet non seulement de maintenir le fonctionnement des équipements domestiques essentiels, mais elle réduit également l’impact social et économique des opérations de délestage technique menées durant les périodes de forte tension.

Encadrement technique et sécurité des hommes du terrain

Cette ouverture à l’auto-consommation renforcée s’accompagne d’un cadre rigoureux. Pour éviter les risques d’injection sauvage de courant dans un réseau hors tension — danger mortel pour les techniciens en intervention —, la STEG a mis en place un guide technique strict.

Ce document fixe les normes minimales pour la conception, la pose et l’entretien des équipements. Destiné aux clients, aux services techniques et aux installateurs agréés, ce cahier des charges garantit la protection des agents sur le terrain tout en préservant la durée de vie des matériels domestiques. Une étape nécessaire pour structurer une filière solaire nationale pérenne et sécurisée.

EN BREF Autorisation officielle : La STEG permet aux ménages l’installation de batteries de stockage associées à des onduleurs hybrides.

: La STEG permet aux ménages l’installation de batteries de stockage associées à des onduleurs hybrides. Résilience réseau : Objectif d’atténuer la forte pression sur le réseau électrique causée par les vagues de chaleur.

: Objectif d’atténuer la forte pression sur le réseau électrique causée par les vagues de chaleur. Continuité d’approvisionnement : L’électricité stockée permet d’alimenter le logement lors des délestages et coupures d’ajustement.

: L’électricité stockée permet d’alimenter le logement lors des délestages et coupures d’ajustement. Sécurité prioritaire : Un guide technique définit les règles strictes pour protéger les agents de la STEG lors des interventions.

: Un guide technique définit les règles strictes pour protéger les agents de la STEG lors des interventions. Cadre professionnel : Les spécifications s’imposent au grand public, aux techniciens de la STEG et aux installateurs agréés.