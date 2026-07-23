Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, s’est entretenu mercredi par téléphone avec le nouveau secrétaire général de la Ligue arabe, Nabil Fahmy, qui a pris ses fonctions au début du mois pour un mandat de cinq ans.

Selon un communiqué, Fahmy a présenté sa vision et son plan d’action visant à renforcer le système d’action arabe commune et à améliorer l’efficacité de la Ligue arabe face aux défis actuels, afin de répondre aux aspirations des pays et des peuples arabes en matière de sécurité et de développement.

Le nouveau secrétaire général a salué les positions constantes de la Tunisie en faveur des causes arabes et remercié Tunis pour son soutien lors de son élection à la tête de l’organisation.

De son côté, Nafti a réaffirmé l’engagement de la Tunisie à poursuivre la coopération avec le secrétariat général de la Ligue arabe afin de promouvoir l’action arabe commune et d’en moderniser les mécanismes.

Il a également réitéré le soutien de la Tunisie aux institutions et organisations arabes établies sur son territoire.

Les deux responsables ont en outre échangé sur les principaux dossiers régionaux et internationaux, soulignant la nécessité de renforcer la solidarité arabe et la coordination face aux défis de la région.

Le ministre a enfin réaffirmé le soutien constant de son pays aux droits du peuple palestinien, notamment à l’établissement d’un État indépendant avec Al Qods- Est pour capitale.