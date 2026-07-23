Le Festival international de Kèn tiendra sa toute première édition du 1er au 15 août 2026. Organisé par le Village vivant Kèn dédié à la création, ce rendez-vous inédit célébrera les arts, la musique, le patrimoine, l’artisanat et les cultures du monde dans le cadre enchanteur du village Kèn, à Bouficha. La programmation officielle sera dévoilée prochainement.

Le nom de Kèn puise son origine dans l’expression arabe “Ken ya ma ken”, (Il était une fois) qui ouvre les contes traditionnels, annonçant un voyage entre imaginaire, création et transmission.

Créé en 1984, le village Kèn s’est construit autour d’une vision conciliant modernité et tradition, avec l’ambition de redonner toute sa place au geste artisanal dans le monde contemporain. Véritable lieu de création et de partage, il propose chaque année plus de quinze expériences immersives autour des savoir-faire et des métiers d’art.

La cité d’art et de métiers Kèn réunit également plus de 300 objets façonnés à la main et rassemble chaque année plus de 40 artisans et créateurs, faisant de Kèn un espace vivant où patrimoine, innovation et créativité se rencontrent.