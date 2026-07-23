Le gouverneur de Gabès, Ridha Nsibi, a présidé, mercredi, une réunion, avec les délégués de Ghannouche, Gabès Ouest, El Hamma et El Hamma Ouest, les responsables sécuritaires, le directeur du port commercial, les chefs des administrations régionales et les secrétaires généraux des municipalités concernées.

L’enjeu : organiser le transit de camions chargés d’équipements lourds aux dimensions exceptionnelles, dépassant les gabarits standards. Ces équipements seront déchargés au port commercial de Gabès avant d’être convoyés jusqu’au site de la nouvelle raffinerie de Hassi Messaoud, en Algérie.

Le choix du port commercial de Gabès s’explique par sa proximité avec la frontière algérienne et par l’existence d’un itinéraire adapté au transport de charges aussi volumineuses.

La séance a permis d’examiner le tracé retenu pour les convois ainsi que les interventions à réaliser au niveau de certains points du parcours afin de garantir un passage fluide dans les meilleures conditions.