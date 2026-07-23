Le groupe allemand GRAMMER AG, spécialisé dans la fabrication de composants d’intérieur automobile et de systèmes de sièges pour véhicules industriels, envisage la création d’un projet industriel stratégique en Tunisie. Cette implantation pourrait générer près de 1 200 emplois directs, selon les informations communiquées.

Une délégation de haut niveau du groupe allemand a effectué une visite à l’Instance tunisienne de l’Investissement (TIA) afin d’examiner les opportunités d’implantation industrielle offertes par la Tunisie.

La TIA mobilisée pour accompagner le projet

Lors de cette rencontre, l’Instance tunisienne de l’Investissement a réaffirmé son engagement à accompagner GRAMMER AG dans les différentes étapes liées à ce projet.

La TIA a indiqué qu’elle prévoit de faciliter les démarches administratives, d’identifier les solutions foncières et industrielles adaptées et d’assurer la coordination avec les différentes parties prenantes nationales.

Les séances de travail organisées à cette occasion ont permis de présenter les principaux atouts structurels de la Tunisie dans le domaine industriel.

Un projet potentiel pour renforcer la filière automobile

Les discussions ont mis en avant plusieurs facteurs considérés comme favorables à l’investissement industriel, notamment la position géostratégique de la Tunisie, la disponibilité d’un capital humain qualifié, l’existence d’un écosystème automobile développé ainsi qu’un cadre d’investissement présenté comme incitatif.

Présent dans plus de 20 pays, GRAMMER AG est un acteur mondial dans la production de solutions destinées aux secteurs automobile et des véhicules industriels.

La réalisation de ce projet industriel en Tunisie pourrait contribuer à renforcer la chaîne de valeur de l’industrie automobile nationale à travers le développement de nouvelles capacités de production et la création d’emplois directs.

Une implantation attendue dans l’écosystème automobile tunisien

Le projet envisagé par le groupe allemand s’inscrit dans une dynamique d’attraction d’investissements industriels dans le secteur automobile.

À ce stade, GRAMMER AG étudie les possibilités d’implantation en Tunisie. Les prochaines étapes dépendront de l’avancement des démarches engagées et des décisions du groupe concernant la réalisation effective du projet.